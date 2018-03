Čistačica tvrdi da kip u zgradi Vlade može govoriti, Karamarko smiruje situaciju: “Bez panike, to je premijer Orešković”

Prava drama odvijala se danas popodne u zgradi vlade kad je čistačica Anđelka B. (43) u panici otrčala do portira i obavijestila ga da je jedan od kipova progovorio.

“Rekao sam joj da se malo smiri. Žena u posljednje vrijeme ne prestaje raditi otkad je Karamarko donio tristo Tuđmanovih bisti i sto pedeset portreta Alojzija Stepinca, treba sve to i prebrisati, mislio sam da halucinira”, ispričao je redar Rajko.

“Kunem se, kip tu već stoji oko mjesec dana, Karamarko ga posljednjih tjedana vuče za sobom umjesto Tuđmanove biste. Često zna reć Petrovu da ne zaboravi Tihomira, tako ga valjda zove jer je kip pa ne govori”, priča čistačica koja je kipu taman čistila naočale kad joj se obratio.

“Rekao je da je premijer. Počela sam vrištati da Hrvatska nema premijera, da ima nekad bi nešto rekao u javnosti”, priča čistačica, a dramatičnu situaciju okončao je Tomislav Karamarko koji se našao u blizini.

“Ma ljudi što vam je, nikakvi kipovi, kipići ni duhovi, to je hrvatski premijer. Doduše to on ne zna”, objasnio je Karamarko.